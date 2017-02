Die Pannenhelfer des ADAC haben im Südwesten im vergangenen Jahr fast 524 000 Einsätze absolviert - 1,7 Prozent mehr als 2015. Die häufigste Ursache für Pannen sei wie in den Vorjahren eine streikende Batterie, wie der Leiter der ADAC Pannenhilfe Region Mitte, Klaus Schlingmann, am Dienstag in Karlsruhe bei der Vorstellung der regionalen Bilanz sagte.

Allein in Nordbaden waren es demnach knapp insgesamt 136 000 Einsätze. Die Steigerung betrug 1,5 Prozent. Als Gründe nannte Schlingmann mehr Mitglieder, aber auch Tage mit strengem Winterwetter und einen heißen August. An normalen Tagen zählt der ADAC in Nordbaden demnach etwa 370 Einsätze. An einem Spitzentag wie dem 18. Januar 2016 rückten die Helfer 880 Mal aus.

Der einzige Rettungshubschrauber des ADAC in Baden-Württemberg flog landesweit zu rund 1700 Einsätzen. Das waren 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Am häufigsten wurde der in Ulm stationierte Hubschrauber bei internistischen Notfällen wie Herzinfarkten angefordert.