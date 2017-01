vor 1 Stunde Florian Kaute Australien Kakerlaken-Alarm: Dschungelcamp startet mit Ex-KSC-Spieler!

Es ist wieder soweit: Die Sendung, die wohl mit am meisten die deutsche Bevölkerung auseinander bringt, startet am Freitag, 13. Januar, in eine neue Staffel: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", oder einfach nur "Das Dschungelcamp". Dieses Mal mit dabei: ein ehemaliger Spieler des Karlsruher SC. Eine Kolumne von Florian Kaute.