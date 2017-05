KVV goes moovel: Wer im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds unterwegs ist, kann ab sofort auf eine neue App zurückgreifen. Basierend auf der Technologie der Daimler-Tochter moovel soll das neue Angebot den Nahverkehr in der Fächerstadt attraktiver machen. Wie, das erklärten die Verantwortlichen bei der offiziellen Vorstellung am Mittwoch.

"Dies ist ein wichtiger Schritt", erklärt Frank Mentrup am Mittwoch. Zusammen mit den Verantwortlichen des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) und der Daimler-Tochter moovel stellt Karlsruhes Oberbürgermeister offiziell eine neue App vor, die es in dieser Form vorerst nur in Karlsruhe geben soll. "KVV.mobil", so der Name der App, soll ihren Nutzern einen einfacheren Zugang zu den verschiedenen Mobilitätsangeboten in der Region bieten.

"On-Demand-Mobiltät gewinn an Bedeutung"

Entwickelt wurde die App in neunmonatiger Zusammenarbeit des KVV und der moovel Group GmbH. Bekannt ist die Technik des Daimler-Projekts bereits aus anderen Städten wie etwa Stuttgart. Das Prinzip: Die App zeigt alle Vekehrsmittel in der Umgebung und mögliche Verbindungen an. Man erlebe einen rasanten Wandel im Mobilitätssektor, so moovel-CEO Jörg Lamparter beim Pressetermin am Mittwoch. On-Demand-Mobilität, also Mobilität auf Abruf, gewinne immer mehr an Bedeutung.

Diese Entwicklung macht auch vor Karlsruhe nicht halt. "Wir sind dabei, uns neu zu erfinden. In diesem Sinne werden wir uns auch im Sinne der Digitalisierung weiterentwickeln", bekräftigt KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon am Mittwoch. Ein weiterer Schritt soll die neue "KVV.mobil"-App sein. Die Technik für die eigens für Karlsruhe entwickelte App stellt moovel. Für die Stadt ist das Angebot ohne Kosten verbunden, moovel erhält Provision für verkaufte Tickets.

Und die "alten" KVV-Apps? Diese sollen nach wie vor verfügbar sein. Unterschiedliche Kunden hätten unterschiedliche Bedürfnisse, meint Oberbürgermeister Mentrup. Der Nutzer solle entscheiden können, ob er gleich bezahlen oder nur Informationen erfragen solle. "Es wäre falsch, jetzt auf ein Pferd zu setzen", bekräftigt Pischon. Die Zukunft werde zeigen, welche Apps von den Kunden noch nachgefragt werden.

Neue App zeigt Angebote in der näheren Umgebung

Und so funktioniert die App: Nach Ortung des Standorts erscheint eine Karte der näheren Umgebung. Alternativ lässt sich aber auch ein Wunschziel über ein Suchfenster eintippen. In der Kartenansicht werden verschiedene Verkehrsmittel in der Umgebung angezeigt. Wählt man das entsprechende Icon an, erhält man Informationen zu Route, Zeitaufwand und Kosten.

In der aktuellen Version werden die Verbindungen und Abfahrtszeiten von Bus und Bahnen aller 1.900 Haltestellen im KVV-Gebiet in Echtzeit angezeigt. Ebenfalls auswählbar sind verfügbare Leihräder des Bikesharing-Anbieters "Fächerrad". Über die App können die Nutzer nach einmaliger Registrierung Tickets und Räder direkt buchen. Bei Bus und Bahn stehen dabei nicht nur Einzel-, sondern auch Gruppen- und Tagestickets zum Verkauf. Nach Bezahlung ist das Ticket in der App verfügbar, bucht man ein Fächerrad, erhält man den notwendigen Entsperrcode. Weitere Anbieter, wie etwa "Stadtmobil", sollen folgen.