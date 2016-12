Die Pendler kennen das Prozedere schon: Im Dezember schrauben die Verkehrsunternehmen an ihrem Fahrplan. Auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) passen den Fahrplan auf einzelnen Linien an.

Der Fahrplanwechsel bei den Stadtbahnen, Straßenbahnen, Zügen und Bussen im Verbundgebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) tritt am Sonntag, 11. Dezember, in Kraft. Die neuen Fahrplandaten sind bereits jetzt in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf der Startseite der KVV-Internetseite abrufbar. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Fahrgäste können sich ein Kursbuch von zuhause aus im Internet zu bestellen. Kunden haben dabei den Vorteil, dass sie sich ihre Fahrpläne individuell zusammenstellen können, beschreibt der KVV. Das heißt, man bestellt nur die Fahrpläne der Bahn- und Bus-Linien, die man auch tatsächlich benötigt. Gewählt werden könne alternativ auch im Internet aus bereits automatisch definierten Teilausgaben oder der Gesamtausgabe.

Das individuelle Kursbuch kann unter www.kvv.de geordert werden. Nach Anmeldung in dem Portal kann der Gesamtfahrplan auch als kostenlose pdf-Datei heruntergeladen werden. Kostenlose Faltfahrpläne für alle Stadtbahn-Linien sind in den Kundenzentren erhältlich.

Die Kursbücher werden auch in den KVV-Kundenzentren in Karlsruhe (Weinbrennerhaus und Hauptbahnhof), Bruchsal, Ettlingen, Rastatt und Baden-Baden zum Verkauf angeboten. Die Kunden können dabei aus fünf Teilausgaben wählen: Karlsruhe Stadt, Süd (Rastatt/Murgtal/Baden-Baden/Bühl), Nord (Stutensee/Bruchsal/Bretten) für jeweils fünf Euro sowie Ettlingen/Albtal und Südpfalz für je vier Euro.

Folgende wesentliche Änderungen treten ab dem 11. Dezember in Kraft (geordnet nach Straßenbahnen VBK, Busse VBK, Stadtbahnen AVG). Änderungen im kleineren Minutenbereich sind in den Fahrplänen aufgelistet:

Linie S2:

Die Linie S2 bekommt ab dem 11. Dezember eine neue Fahrtlage. Künftig verkehrt die S2 auf ihrer Route Richtung Süden zwei Minuten später als bisher. Richtung Norden verkehrt die S2 hingegen zwei Minuten früher als bisher. Alle genannten Änderungen gelten nur von montags bis freitags für die Zeit des 10-Minuten-Takts. Zum Hintergund: Die Stadtbahnlinie S2 ist unter den von den VBK betriebenen Tram-Linien diejenige, die sowohl die höchste Anzahl als auch den höchsten streckenmäßigen Anteil eingleisiger Abschnitte in ihrem Verlauf aufweist. An Kreuzungsstellen kann es dazu kommen, dass Verspätungen von Zügen auf andere Züge übertragen werden. Durch die Neuregelung sollen bisherige Fälle von Unpünktlichkeit vermindert werden. Dies gelingt dadurch, dass durch die neue Fahrtlage ungünstige Kreuzungssituationen vermieden werden. Durch die Neuregelung kommt es auch bei anderen Tram-Linien sowie bei den VBK-Buslinien zu Veränderungen und zeitlichen Verschiebungen. Hiervon betroffen sind die VBK-Buslinien mit Anschluss an die Tram-Linien am Durlach Turmberg (Linien 21, 22,23,26), Heidehof (Linien 70,71), Fächerbad (Linie 32) und Waldstadt Zentrum (Linie 31).

Tram-Linie 4:

Die Tram-Linie 4 fährt im Einzelfall nicht mehr bis zur Haltestelle Europäische Schule. Jede zweite Fahrt endet künftig an der Haltestelle Jägerhaus. Faktisch wird dadurch ein 20-Minuten-Takt für die letzten drei Haltestellen der Linie 4 geschaffen. Dies betrifft jedoch vorrangig nur die Zeit von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr. An Schultagen bleibt es zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr bei einem 10-Minuten-Takt. Gleiches gilt an Schultagen auch für die Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Bus-Linie 30:

Die VBK-Buslinie 30 erhält am Karl-Wilhelm-Platz einen neuen Anschluss an die Tram-Linie 4 Richtung Innenstadt.

Umbenennung von AVG-Stadtbahnlinien

Zum Fahrplanwechsel werden die Liniennummern mehrerer AVG-Stadtbahnlinien nach Abstimmung zwischen dem KVV und der AVG geändert. Diese Änderung wird umgesetzt, um ein verständlicheres und klareres Linienkonzept für die Fahrgäste einzuführen. Möglich wird dies auch dadurch, dass sämtliche Zweisystem-Fahrzeuge seit geraumer Zeit mit digitalen Matrixanzeigen ausgestattet sind.

S31 und S31:

Zur Verbesserung der Anschlussstabilität von der S3/S4 aus Richtung Heidelberg verkehren folgende Bahnen der S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hauptbahnhof zwei Minuten später: Zug 85176 (neue Abfahrtszeit Bruchsal Bahnhof 09.50 Uhr), Zug 85052 (10.50 Uhr), Zug 85164 (11.50 Uhr), Zug 85106 (19.50 Uhr) und Zug 85110 (20.50 Uhr). Außerdem wird der Zug 85118 (neue Abfahrtszeit Bruchsal Bahnhof 22.56 Uhr) um acht Minuten geschoben, um die spätere Ankunft der S3/S4 aus Richtung Heidelberg abzuwarten.

Der Zug 85040 von Menzingen (07.18 Uhr) zum Karlsruher Hauptbahnhof (08.05 Uhr) verkehrt künftig ab Bruchsal bereits vier Minuten früher (neue Abfahrtszeit 07.47 Uhr) und als Eilzug bis Karlsruhe Hauptbahnhof. Zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hauptbahnhof werden nur die Stationen Bruchsal Gewerbliches Bildungszentrum und Karlsruhe-Durlach bedient. Die Halte Untergrombach und Weingarten entfallen und werden von der nachfolgenden S3 bedient.

Die Fahrten des Zugs 85131 vom Karlsruher Hauptbahnhof (20.08 Uhr) nach Menzingen (02.54 Uhr) sowie des Zugs 80193 von Ubstadt Ort (02.36 Uhr) nach Odenheim (02.51 Uhr) verkehren künftig circa 15 Minuten später.

S4:

Auf der Linie S4 kommt es zu geringfügigen Änderungen im Minutenbereich. Insbesondere zwischen Flehingen und Bretten werden einige Fahrten eingetaktet.

S5:

Die schnellen Züge der S5, die zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Pforzheim Hauptbahnhof verkehren und nur in Karlsruhe-Durlach und Wilferdingen-Singen halten, werden analog zur Linie S4 als Sprinter-Züge bezeichnet. Die Fahrlagen der S5-Sprinter werden aufgrund von Fahrplanänderungen bei den ICE- und TGV-Verkehren von und nach Paris angepasst.

Neu angeboten werden die Fahrten 85094 um 10.55 Uhr und 85006 um 14.54 Uhr ab Pforzheim Hauptbahnhof nach Karlsruhe Hauptbahnhof mit dortigem Anschluss nach Paris. Dafür entfallen die Fahrten 85006 um 12.55 Uhr ab Pforzheim Hauptbahnhof sowie 85161 um 10.44 Uhr ab Karlsruhe Hauptbahnhof.

Der Zug 85641 von Karlsruhe Hauptbahnhof (22.11 Uhr) nach Bietigheim-Bissingen (23.24 Uhr) verkehrt infolge von Änderungen bei den RE-/IRE-Verkehren zwischen Karlsruhe und Stuttgart 60 Minuten später. In Bietigheim-Bissingen besteht weiterhin ein Anschluss in Richtung Stuttgart.

Die Bahnen der S5 mit der Zugnummer 84704 vom Karlsruher Albtalbahnhof (4.31 Uhr) nach Wörth Badepark (5.33 Uhr) und der Zugnummer 84878 vom Karlsruher Albtalbahnhof (4.31 Uhr) nach Wörth Badepark (5.24 Uhr) verkehren künftig zehn Minuten früher. Ankunft in Wörth ist montags bis freitags um 5.14 Uhr, samstags und sonntags um 5.15 Uhr. Somit werden die Fahrten auf die Schichtzeiten des Mercedes-Benz-Werks in Wörth angepasst. Des Weiteren werden folgenden Fahrten der S5 aufgrund starker Auslastung um einen zweiten Wagen verstärkt: Zug 85623 (Abfahrt Karlsruhe Rheinbergstraße 12.53 Uhr mit Ankunft in Bietigheim-Bissingen 14.51 Uhr) und Zug 85627 (Abfahrt Karlsruhe Rheinbergstraße 13.53 Uhr mit Ankunft in Bietigheim-Bissingen um 15.51 Uhr).

S51/S52:

Um für die Fahrgäste die Umsteigesituation von der S3/S4 auf die S51/S52 im Germersheimer Bahnhof zu verbessern , werden insgesamt 14 neue bahnsteiggleiche Anschlüsse geschaffen. Diese Optimierung wurde dadurch ermöglicht, dass die AVG-Stadtbahnen künftig von einem anderen Gleis als bisher abfahren. Insgesamt ergibt sich für die Fahrgäste durch die Neuregelung ein Zeit- und Komfortgewinn.

Die Bahnen der Linie S52 mit Abfahrtszeit um 20.56 Uhr (Zug 84996) und 21.56 Uhr (Zug 84998) vom Europaplatz werden um circa 15 beziehungsweise 25 Minuten beschleunigt, da ein bislang benötigter Aufenthalt im Bahnhof Wörth entfällt.

Bei einzelnen Bahnen ändert sich der Routenverlauf: Die Stadtbahn der S52 mit der Zugnummer 85715 (bisher eine S51), die montags bis freitags jeweils um 6.55 Uhr in Germersheim abfährt, verkehrt ab dem Fahrplanwechsel auf einer neuen Route über die Haltestellen Karlsruhe Siemens (als Eilzug ab Wörth Bahnhof), Karlsruhe Entenfang und Karlsruhe Europaplatz bis zum Karlsruher Albtalbahnhof. Diese Änderung ermöglicht eine umsteigefreie Verbindung aus der Pfalz in die westliche Karlsruher Innenstadt. Zudem wird die Reisezeit aus der Pfalz zum Karlsruher Europaplatz nun um 12 Minuten verkürzt. Die neue Ankunftszeit ist 7.53 Uhr.

Reisende mit dem Ziel Karlsruhe Hauptbahnhof können am Bahnhof Wörth in den Regionalexpress 12007, der vom selben Bahnsteig abfährt, umsteigen und erreichen den Hauptbahnhof mit einer geringen Reisezeitverlängerung. Sämtliche Anschlüsse im Karlsruher Hauptbahnhof (unter anderem der Fernverkehrsknoten zur Stunde 8) werden weiterhin erreicht. Die S51 mit der Zugnummer 84825 mit Abfahrt um 16.50 Uhr ab dem Bahnhof Germersheim verkehrt im Gegenzug über Karlsruhe West.

Nachfragebedingt endet in Nächten auf Montag bis Freitag die letzte Fahrt von Germersheim nach Karlsruhe bereits in Wörth Bahnhof (Zug 85971, Abfahrt um 23:35 Uhr ab Germersheim). Dort besteht ein bahnsteiggleicher Anschluss auf eine S5 weiter in Richtung Karlsruher Innenstadt (Zug 84945, Abfahrt um 00.13 Uhr ab Wörth Bahnhof). In Gegenrichtung beginnt die letzte Fahrt nach Germersheim ebenfalls erst in Wörth Bahnhof (Zug 85972, Abfahrt um 00.48 Uhr). Fahrgäste aus der Karlsruher Innenstadt haben die Möglichkeit, bis Wörth Bahnhof mit der S5 zu fahren (Zug 84862, Abfahrt um 00.18 Uhr ab Karlsruhe Europaplatz) und dort in die S52 umzusteigen. Die genannten Anschlüsse in Wörth Bahnhof werden auch bei größeren Verspätungen abgewartet.

S7/S71 (ehemals S4/S32):

Die Fahrten der Linie S7 beginnen zukünftig an der Haltestelle Karlsruhe Tullastraße in der Tullastraße und nicht mehr in der Durlacher Allee.

Änderung mit Blick auf die S71 (Zug 85122) von Karlsruhe Hbf (00.30 Uhr) nach Bühl (01.11 Uhr):

Der Anschluss vom ICE 877, der den Karlsruher Hauptbahnhof um 0.22 Uhr erreicht, auf die S71 85122 in Richtung Rastatt/Baden-Baden/Bühl (neue Abfahrtszeit Karlsruhe Hauptbahnhof 0.30 Uhr) wird wieder hergestellt. In der Folge verkehren die S71-Fahrten 85131 und 85183 von Bühl nach Karlsruhe bzw. Menzingen circa 15 Minuten später (neue Abfahrtszeit in Bühl 1.25 Uhr). Aufgrund hoher Auslastung werden folgende Fahrten um einen zweiten Wagen verstärkt: Zugnummer 85652 (Abfahrt Karlsruhe Tullastraße um 14.17 Uhr, Ankunft in Achern um 15.25 Uhr) Zugnummer 85111 (Abfahrt Achern um 15.11 Uhr, Ankunft Karlsruhe Tullastraße 16.41 Uhr).

S8/S81 (ehemals S41/S31):

Die Eilzüge der S81 von bzw. nach Freudenstadt werden am Karlsruher Hauptbahnhof gebrochen. Im Gegenzug werden die in Rastatt beginnenden/endenden Fahrten der S81, welche über Ettlingen-West fahren und zwischen Rastatt und Karlsruhe halten, künftig stündlich weiter als S32 nach/von Menzingen durchgebunden. Mit der Maßnahme soll die Pünktlichkeit verbessert und ein stabilerer Einsatz der Linien S8/S81 mit Fahrzeugen mit Bordtoiletten erreicht werden. Zudem beginnen die Fahrten der Linie S8 zukünftig an der Haltestelle Karlsruhe Tullastraße in der Tullastraße und nicht mehr in der Durlacher Allee.

Änderung mit Blick auf die S8 (Zugnummer 85540) von der Karlsruher Tullastraße (00.07 Uhr) nach Forbach (01.34 Uhr): Zur Abstimmung auf die S71 (Zugnummer 85122) in Rastatt in Richtung Bühl verkehrt die S8 (Zugnummer 85540) ebenfalls neun bis zehn Minuten später.

Bei einigen Verbindungen der Linien S8/S81 werden stark ausgelastete Fahrten um einen zweiten Wagen verstärkt. Hierzu zählen unter anderem folgende Fahrten: Der Zug 85585 (Abfahrt Freudenstadt Hauptbahnhof 11.57 Uhr, Ankunft Karlsruhe Tullastraße 14.01 Uhr) wird montags bis freitags verstärkt. Der Zug 85507 (Abfahrt Freudenstadt Hauptbahnhof 06.53 Uhr, Ankunft Karlsruhe Tullastraße 09.01 Uhr) wird samstags verstärkt. Der Zug 85509 (Abfahrt Freudenstadt Hauptbahnhof 07.53 Uhr, Ankunft Karlsruhe Tullastraße 10.01 Uhr) wird samstags verstärkt. Der Zug 85511 (Abfahrt Eutingen im Gäu 08.10 Uhr, Ankunft Karlsruhe Tullastraße 11.01 Uhr) wird an Samstagen und Sonntagen verstärkt. Der Zug 85190 (Abfahrt Karlsruhe Hauptbahnhof 10.08 Uhr, Ankunft Freudenstadt Hauptbahnhof 11.37 Uhr) wird von Montag bis Freitag verstärkt.

