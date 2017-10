Was bisher eine Volksweisheit war, ist nun wissenschaftlich bewiesen: Sport hält gesund und jung. Oder zumindest jünger, nämlich um zehn Jahre– glaubt man den Ergebnissen Langzeitstudie "Gesundheit zum Mitmachen", die das Institut für Sportwissenschaften am KIT gemeinsam mit der Gemeinde Bad Schönborn 1992 ins Leben gerufen hat.

Die Wahl fiel damals auf Bad Schönborn, weil die Kurgemeinde so herrlich durchschnittlich sei, geradezu ideal für eine Studie dieser Art, so Professor Dr. Alexander Woll, der mit Professor Dr. Klaus Bös und dem derzeitigen Projektleiter Dr. Steffen Schmidt die Studie von Anbeginn koordinierte.

Mit 480 Studienteilnehmern war man 1992 in Bad Schönborn mit dem Projekt an den Start gegangen, seither finden im Rhythmus von fünf Jahren jeweils neue Erhebungswellen statt, zu denen auch immer neue Probanden für das Langzeitexperiment rekrutiert werden – um den Bestand der Altersbandbreite von 30 bis 70 plus abzusichern.

Medizinische Untersuchungen und sportliche Tests zeigen, in welchem körperlichen, gesundheitlichen Zustand sich der Projektteilnehmer zum Erhebungszeitpunkt jeweils befindet, in Fragebögen wird ermittelt, wie viel Sport die jeweilige Person treibt und in den vergangenen Jahren getrieben hat. So erforscht die Studie "Gesundheit zum Mitmachen" die Zusammenhänge zwischen körperlich-sportlicher Aktivität, Fitness und Gesundheit.

Zahlen aus 25 Jahren ausgewertet

Nach 25 Jahren und fünf Erhebungswellen können die Wissenschaftler nun erste Schlüsse ziehen und kommen zu folgendem Ergebnis: Wer sich an die Bewegungsempfehlung der WHO (Weltgesundheitsorganisation) hält und 30 Minuten pro Tag Sport treibt, ist motorisch rund zehn Jahre jünger als die inaktiven Studienteilnehmer.

Die Bad Schönborner Studie zeigt zudem, dass Personen, die sich ausreichend bewegen, erheblich weniger gesundheitliche Einschränkungen haben als inaktive. Personen, die den Bewegungsempfehlungen der WHO nicht folgen, zeigen rund drei Mal so häufig Einschränkungen in den Bereichen Herz-Kreislauf, Orthopädie und Neurologie, außerdem ist die Chance, an Diabetes Mellitus zu erkranken bei Inaktiven viermal so hoch wie bei Personen, die sich wöchentlich mehr als 2,5 Stunden bewegen.

Übergewicht leicht zurückgegangen

Was die Bad Schönborner Studie noch zeigt: Das Übergewicht ist innerhalb der vergangenen 25 Jahre leicht zurückgegangen – entgegen dem allgemeinen Trend und die Zahl der Walker ist in der Kurgemeinde von fünf Prozent 1992 auf 44 Prozent im Jahr 2015 gestiegen. Allerdings bewegen sich – so zeigte die letzte Erhebung in 2015 – weniger als die Hälfte der Probanden so lange, wie die WHO empfiehlt.

Damit liegt Bad Schönborn jedoch immer noch über dem Bundesdurchschnitt – Lohn für die Gemeinde, die 1992 zu Studienbeginn versprach, pro Jahr mindestens eine Mark – mittlerweile Euro – pro Bürger in die Gesundheitsförderung zu stecken. Das Versprechen gilt weiter, so Bürgermeister Klaus Detlev Huge. Schließlich sollen in einer Kurgemeinde ja auch die Bürger gesund bleiben. Erst im Frühjahr wurde im Mingolsheimer "Sole-Aktiv-Park" ein Bewegungsparcours eröffnet, der nach neuesten Erkenntnissen des KIT gestaltet wurde.