"(K)eine Chance": Aktionstag gegen Kinderarmut in Karlsruhe

"Wer keine Chance hat, kann sie auch nicht nutzen", war zeitlebens die Auffassung der Karlsruher Sozialpolitikerin und Stiftungsgründerin Hanne Landgraf (1914-2005), die mit ihrem persönlichen Engagement und überzeugender Beharrlichkeit einen gleichberechtigten Zugang für alle Kinder zu gesellschaftlichen Basis-Ressourcen wie soziale Sicherheit, Bildung und Gesundheit forderte. Zum "Hanne-Landgraf-Tag 2016" am Freitag, 14. Oktober, dem Geburtstag der Stifterin, engagieren sich zahlreiche Karlsruher Stiftungspartner aus Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Gastronomie erstmals unter dem Titel "(k)eine Chance!" mit einem persönlichen Chancen-Beitrag zugunsten der Stiftung und ihrer Schützlinge.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Hanne-Landgraf-Tages stehen zahlreiche Partneraktionen, darunter die Veranstaltung "1000 Jumps for Chances", die von 10 ist 20 Uhr auf einer Sonderfläche im Erdgeschoss des Ettlinger Tors und rund um den Friedrichplatz stattfindet. Dabei können Kinder und Erwachsene das Bewegungs- und Fitnessgerät "Kangoo Jumps" im Freien zu testen und damit auch die Hanne-Landgraf-Stiftung zu unterstützen. Jede Jump-Test-Runde kostet 3 Euro (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 2 Euro) und geht direkt als Spende an die Hanne-Landgraf-Stiftung.

"Geben Sie Ihre Verantwortung nicht an der Garderobe ab", könnte das Aktionsmotto des Kulturzentrums Tollhaus an diesem Tag sein. Denn am Abend gehen alle Einnahmen für den Garderobenservice an die Hanne-Landgraf-Stiftung.

"Das Restaurant Purino am Schloss Gottesaue macht aus dem Hanne-Landgraf-Tag gleich einen ganze Woche", so die Verantwortlichen in einer Pressemeldung. Nicht nur die Mitarbeitenden selbst spenden am 14. Oktober eine halbe Arbeitsstunde für die Stiftung, sondern Lieferanten und Gäste sind gleichermaßen aufgefordert, über einen Zeitraum von sieben Tagen die Arbeit der Stiftung zu unterstützen.

