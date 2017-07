vor 1 Stunde Karlsruhe Jungenstreich geht schief: 15-Jähriger bei Gabelstapler-Unfall verletzt

Ein Jungenstreich ist in Karlsruhe ordentlich daneben gegangen. Wie die Polizei berichtet, setzten in einer Karlsruher Tiefgarage drei Jugendliche einen Gabelstapler sowie einen Minibagger in Betrieb, wobei einer der Jungen schwere Verletzungen erlitt.