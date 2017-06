Am 30. Juni 1967 wurde der SSC Karlsruhe vor 50 Jahren gegründet. Das will der größte Sportverein in der Fächerstadt mit einem Ehrenabend und einem Sportfestival vom 30. Juni bis 2. Juli im Traugott-Bender-Sportpark feiern. Als sportliches Highlight wartet auf die Zuschauer ein Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Am Samstag soll ab 9 Uhr das Jubiläum gefeiert werden, am Sonntag beginnt das Sportfestival nach Vereinsangaben um 9.30 Uhr mit Bezirksliga-Tennis und endet gegen 18 Uhr. An beiden Tagen ist der Eintritt frei. Samstagabends und am Sonntagnachmittag soll Livemusik auf dem Sporgelände zusätzlich für gute Stimmung sorgen



Die Veranstalter planen nach eigenen Angaben an beiden Tagen ein buntes, vielfältiges und familienfreundliches Programm zum Mitmachen und Zuschauen, an dem sich alle ansässigen SSC-Sportvereine und Institutionen beteiligen. Der Samstag soll ganz im Zeichen der Turniere und Wettkampfbegegnungen im Beach- und Badminton, Volleyball, Rugby sowie Freizeit- und Jugendfußball stehen.

Mitmach-Aktionen für Besucher

Beim "Battle of Baden" wollen sich die Inline-Skater in verschiedenen Disziplinen messen. Zuschauen oder mitmachen können die Besucher bei Badminton, Ballett, Basketball, Boule, Cricket, Volleyball, Gerätturnen, Inline-Hockey, Judo, Kegeln, Leichtathletik, Slackline und vielem mehr. Das Fächerbad bietet an beiden Tagen zahlreiche Aktionen. Auch die Kunstturnregion sowie das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins "Art of Climbing" möchten ihren Sport präsentieren.



Sportliches Highlight soll laut SSC Karlsruhe die Deutsche Meisterschafte Freestyle-Frisbee sein, die an beiden Tagen im Traugott-Bender-Sportpark stattfinden wird. Mit Florian Hess, Christian Lamred und Alexander Leist gehen nicht nur amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste im Freestyle Frisbee an den Start. Die Siegerehrungen der Deutschen Meisterschaft im Frisbee soll den Schlusspunkt des Sportfestivals.