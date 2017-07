Wer hat das Zeug zum Journalisten von morgen? Beim zweiten "Schülerzeitungswettbewerb" des Presseclubs Karlsruhe konnten Schüler ihr Können zeigen. An diesem Donnerstag wurden nun die Sieger gekürt. Unter den Juroren war auch eine Vertreterin von ka-news.

Der Presseclub Karlsruhe veranstaltete zum zweiten Mal den "Schülerzeitungswettbewerb" in der Technologieregion Karlsruhe. Das Ziel: den journalistischen Nachwuchs in der Region zu fördern. Nachwuchsjournalisten aus der Region konnten Text- und Videobeiträge einreichen. In den drei Kategorien bester Text, bestes Video und beste Schülerzeitung konnten Schülerzeitungsredakteure teilnehmen.

Am Donnerstag, 13. Juli, gaben die Juroren die Gewinner des zweiten Schülerzeitungswettbewerbs im Sandkorntheater bekannt. Freuen durften sich:

Moritz Frank (Sonderpreis Bester Text)

(Sonderpreis Bester Text) Felice Huck (Sonderpreis Bester Text)

(Sonderpreis Bester Text) Amélie Lutz (Hauptpreis Bester Text)

(Hauptpreis Bester Text) Redaktion Windecker Bote "WIBO" (Sonderpreis Beste Schülerzeitung)

"WIBO" (Sonderpreis Beste Schülerzeitung) Redaktion "Klartext" (Sonderpreis Beste Schülerzeitung)

(Sonderpreis Beste Schülerzeitung) Redaktion "Planckum Times" (Sonderpreis Beste Schülerzeitung)

(Sonderpreis Beste Schülerzeitung) Redaktion "fichtemagazin" (Hauptpreis Beste Schülerzeitung)

(Hauptpreis Beste Schülerzeitung) Anne-Frank-Gemeinschaftsschule (Sonderpreis Bestes Video)

Entschieden haben die Juroren Markus Dischinger (Freier Journalist), Markus Schneider (Stadtwerke Karlsruhe), Pascal Schütt (Baden TV), Matthias Kuld (Badische Neueste Nachrichten) und Ramona Holdenried (ka-news).