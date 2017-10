Ja-Wort gegeben: Erstes homosexuelles Ehepaar in Karlsruhe getraut

Seit 1. Oktober 2017 dürfen homosexuelle Paare ganz offiziell das Ja-Wort geben und eine Ehe schließen. Diese Gelegenheit haben Markus Elbert und Andreas Müller gleich genutzt und am Montag, 2. Oktober, als erstes gleichgeschlechtliches Paar in der Fächerstadt Ja zur Ehe gesagt.

Sie haben sich als erste in Karlsruhe getraut - ein zweites Mal, aus Überzeugung: Markus Elbert und Andreas Müller, seit gut drei Jahren bereits offiziell verpartnert, haben die Gesetzesänderung, wonach Eheschließungen unter Homosexuellen seit dem 1. Oktober bundesweit uneingeschränkt zulässig sind, schnellstmöglich genutzt und sich am Montagnachmittag, 2. Oktober, das Ja-Wort gegeben. Ein Grund für Oberbürgermerister Frank Mentrup, dem frisch getrauten Ehepaar mit einem Blumenstrauß zu gratulieren. Im Standesamt in der Weststadt, bei einer sogenannten Umwandlung der Lebenspartnerschaft.

"Wo Du geliebt wirst, kannst Du getrost alle Masken ablegen, darfst Du Dich frei und ganz offen bewegen": Auszug eines Gedichts, das sie während der Trauung vernehmen durften. Dann folgten, noch einmal, ein zeremonieller Ringetausch, ein Kuss, sowie die Glückwünsche ihrer teilnehmenden Gäste.

Die Gesetzesänderung, die ersehnte völlige Gleichberechtigung samt Adoptionsrecht, begrüßt Mentrup als Ausdruck selbstverständlicher Freiheit und Selbstbestimmung. "Schön, dass Sie die Gelegenheit gleich beim Schopf gepackt haben", betonte Mentrup ein Anliegen, das den Eheleuten tatsächlich wichtig war, um ein Zeichen zu setzen - und endgültig gemeinsam anzukommen. Das Standesamt erwartete als nächstes homosexuelles Paar noch zwei Frauen zur direkten Eheschließung und rechnet in Karlsruhe mit rund 30 weiteren bis Jahresende sowie darüber hinaus vor allem zahlreichen Umwandlungen.