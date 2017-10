Der Karlsruher Thilo Schmalkoke hat es geschafft: In unter 11 Stunden hat der 45-jährige auf Hawaii den wohl härtesten Triathlon der Welt bewältigt. Neuer Weltmeister wurde ein anderer Deutscher.

Rund 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Langstreckenlauf über die Marathon-Distanz von über 42 Kilometern warteten am Samstag auf 2.500 Ausdauersportler aus aller Welt bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Unter ihnen auch ein Karlsruher: der 45-jährige Thilo Schmalkoke.

Der Ironman gilt als härtester Ausdauer-Wettbewerb der Welt. Thilo Schmalkoke konnte diesen mit einer tollen Leistung krönen. Nach 10 Stunden, 38 Minuten und 31 Sekunden überquerte er die Ziellinie in Kailua-Kona. Die 10:38:31 verteilten sich bei Schmalkoke auf 1:17:58 im Wasser, 5:25:12 auf dem Rad und auf 3:44:39 beim Marathon. Am Ende brachte ihm diese Leistungen Rang 711 ein. Bei den Männern belegte er Gesamtplatz 689. In seiner Altersklasse der 45 bis 49-jährigen wurde es am Ende Platz 107. Dort lief übrigens auch Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder (49/ 10:56:12) mit.

Gesamtsieger wurde ein anderer Deutscher: Der 31-jährige Patrick Lange bezwang die unglaubliche Distanz in einer neuen Rekordzeit (08:01:40) und ist neuer Ironman-Weltmeister. Zum vierten Mal in Folge geht der Titel damit an einen deutschen Teilnehmer. Der aus Mühlacker stammende Sebastian Kiemle (Sieger 2015) wurde Vierter.