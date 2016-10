Anzeige

Es seine eine große Ehre, teilnehmen zu dürfen: Die Karlsruherin Silke Freynhagen gibt an diesem Wochenende ihr Debüt mit der Startnummer 2088 beim berühmten Ironman-Triathlon. Um sieben Uhr Ortszeit fällt für sie der Startschuss auf Hawaii.

Die Athletin nahm schon an den Ironman-Rennen in Frankfurt und Maastricht teil. Vor der Aufgabe am Samstag habe sie großen Respekt, so die Karlsruherin gegenüber ka-news. Aber sie freue sich auch, die Herausforderung anzunehmen. Die 32-Jährige ist sich der Härte des Ironmans durchaus bewusst. Der Wind, die Hitze und der Wellengang, mache den Wettkampf härter, betont sie.

Wie lange sie für den Triathlon braucht, ist der Sportlerin egal. Auch die Platzierung ist für sie eher zweitrangig. "Ich möchte einfach nur ins Ziel kommen", erklärt sie. Dann erhalte sie zumindest eine Hula-Kette, als Auszeichnung für ihre Leistung. Ihr Motto: "Dabei sein, Spaß haben und niemals aufgeben".