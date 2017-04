Die Vorarbeiten laufen bereits seit Februar, aber erst ab Mai soll es dann am Bahnhof Karlsruhe-Knielingen richtig gearbeitet werden. Denn ab dann modernisiert die Deutsche Bahn AG die Anlage für 1,7 Millionen Euro.

Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen die Erhöhung der Bahnsteige, die Anpassung der Bahnsteigzugänge sowie eine neue Beleuchtung. Darüber hinaus erhalten die Bahnsteige taktile Leitsysteme für sehbehinderte Reisende und eine moderne Bahnsteigausstattung. Die Hauptbauarbeiten finden in der Zeit von Mai bis Oktober statt.

Im Zuge der Arbeiten werden der Bahnsteig 2 (Wörth in Fahrtrichtung Karlsruhe) und die Unterführung vom 31. Juli bis zum 9. September 2017 gesperrt. Fahrgäste aus Richtung Pfalz in Richtung Karlsruhe Hbf können in dieser Zeit am Bahnhof Knielingen nicht aus- oder einsteigen.