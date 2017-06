vor 1 Stunde Stutensee Internistischer Notfall am Steuer: Mann fährt durch Eiscafe-Vorplatz

Am Samstag, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw in Stutensee-Spöck von der Kreuzstraße kommend die Adlerstraße. Aufgrund eines Herz-Kreislauf-Problems verlor der Mann das Bewusstsein und kam in der dortigen leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.