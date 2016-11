Ins Erdgeschoss eingebrochen: Diebe stehlen in Durlach Schmuck und Geld

Anzeige

Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher, die in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Karlsruhe-Durlach eindrangen. In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch hebelten die Einbrecher das Schlafzimmerfenster einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung in der Hildebrandstraße auf. Nachdem sie so ins Innere gelangten, durchsuchten sie sämtliche Räume, wobei sie mehrere Schmuckstücke und Bargeld an sich nahmen. Anschließend konnten die Diebe unbemerkt entkommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 entgegen.