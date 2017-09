vor 37 Minuten Karlsruhe Innenstadt-Ost: Stadt Karlsruhe informiert über Sanierung

In der östlichen Innenstadt soll ein Sanierungsgebiet entstehen. Für Interessierte bietet die Stadt hierzu am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung im Fritz-Haller-Hörsaal, Gebäude 20.40 auf dem KIT Campus Süd, Englerstraße 7 an.