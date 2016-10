Inklusion in Karlsruhe: Land fördert Projekte mit 670.000 Euro

Anzeige

Für die Projektförderung "Impulse Inklusion" stehen 2016 rund 670.000 Euro im gesamten Bundesland zur Verfügung. Gefördert werden Projekte von Selbsthilfeorganisationen, Behinderteneinrichtungen, Kreisen, Kommunen und Vereinen "Viele Bürger im Land beteiligen sich sehr engagiert daran, dass das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen zu einer völligen Selbstverständlichkeit wird. Ich freue mich über jedes einzelne Projekt, das wir in diesem Jahr fördern, denn sie alle bringen uns weiter auf unserem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft", so der Lucha in Stuttgart.

In der Fächerstadt erhält das Elternforum Inklusion der Stadt Karlsruhe eine Förderung. Es verfolgt das Ziel, sowohl für behinderte Eltern als auch für Eltern behinderter Kinder mit Migrationshintergrund den Übergang ihrer Kinder von Kindertageseinrichtungen in die Schule zu erleichtern.

Rund 18.000 Euro gehen auf das Konto des Projekts "Sign mobil". Dahinter stecken die beiden Vereine "Chance e.V." und der Stadt- und Kreisverband der Hörgeschädigten. Das Projekt wendet sich allen Bereichen im Bildungs- und Erziehungsumfeld der Kinder und Jugendlichen zu, in denen es gilt, Lösungen zur Überwindung der Sprachbarriere zwischen der Gebärdensprache und der gesprochenen Sprache zu finden.

Weitere 15.000 Euro erhält der Badische Leichtathletenverband mit Sitz in Karlsruhe, wo unter der Anleitung von ausgebildeten Übungsleiter wird Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen ein Grundlagentraining angeboten.

Minister Lucha wies darauf hin, dass bei der Auswahl der Projekte besonderer Wert darauf gelegt worden sei, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die Projekte gemeinsam entwickeln, planen und durchführen. Bei der Auswahl der Projekte beraten wurde der Minister von Expertinnen und Experten aus den Wohlfahrtsverbänden, den Kommunalen Landesverbänden, der Geschäftsstelle der Landes-Behindertenbeauftragten sowie von Vertreterinnen und Vertretern von Menschen mit Behinderungen.