vor 1 Stunde Karlsruhe "Indoor Meeting 2017": VBK bieten Messe-Express an

In der Messe Karlsruhe findet am Samstag, 4. Februar, die Leichtathletikveranstaltung "Indoor Meeting 2017" statt. Besucher der Veranstaltung könnten für die An- und Abreise zu dem Sport-Event einen speziellen Messe-Express nutzen, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekanntgeben.