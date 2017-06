vor 8 Stunden Karlsruhe In der Werderstraße: 24-Jähriger schlägt bisher Unbekannten ins Gesicht

Ein 24-Jähriger ist dabei beobachtet worden, wie er am Donnerstag gegen 5.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Werderstraße einer bislang unbekannten Frau ins Gesicht geschlagen hat. Das teilt die Polizei am Freitag mit.