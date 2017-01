In Schlangenlinien unterwegs: Polizei beendet Trunkenheits-Fahrt auf A5

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurde am Sonntag ein betrunkener Autofahrer auf der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe aus dem Verkehr gezogen. Der Mann aus Pforzheim wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Der Mann war laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei am Sonntagmorgen gegen 7.25 Uhr auf der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe von einer Funkstreife des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe dabei beobachtet worden, wie er auf dem mittleren Fahrstreifen in Schlangenlinien unterwegs war und plötzlich nach rechts bis fast an die Schutzplanken fuhr.

Auf die Haltezeichen der Beamten reagierte der Fahrer mit einem Tritt aufs Gaspedal, wodurch es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gekommen wäre. Nachdem es den Polizisten gelungen war, den Wagen doch noch zu stoppen, gab der Beschuldigte einen Alkoholtest von 1,3 Promille ab.

Der 44-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein gab er freiwillig heraus. Der von ihm benutzte Pkw wurde abgeschleppt.