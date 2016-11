In Schlangenlinien nach Karlsruhe: Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat am Montag die Polizei in Atem gehalten. Er soll gleich mehrere Verkehrsvergehen auf der Strecke zwischen Graben und der Waldstadt begangen haben. Darüber hinaus lieferte sich der Mann auch noch eine Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife.

Nach den Beobachtungen nachfolgender Autofahrer war der Mann mit seinem Mercedes-Geländewagen am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr zunächst auf der B35 zwischen Philippsburg und Graben unterwegs, als er zu weit nach rechts kam und die Leitplanken streifte. "Hiervon unbeeindruckt setzte er in deutlichen Schlangenlinien seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort", teilt die Polizei mit.

Dabei geriet er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wobei es nach Angaben der Zeugen nur der Reaktion der Entgegenkommenden zu verdanken war, dass es nicht zum Unfall kam. Zwischen Graben-Neudorf und Leopoldshafen unterschritt er über eine längere Strecke den Abstand zu einem vorausfahrenden Pkw; offenbar lag die Distanz zeitweise sogar unter einem Meter. Kurz nach Leopoldshafen beschleunigte der Mann derart, dass ihn die Zeugen aus den Augen verloren.

Karlsruher Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Doch kam der inzwischen auf der L604 in Richtung Waldstadt fahrende Wagen Augenblicke später einer alarmierten Polizeistreife entgegen. Auf die ihm nachsetzenden Polizisten aufmerksam geworden, bog der 31-Jährige nach rechts auf die Theodor-Heuss-Allee und kurz darauf nach links in die Elbinger Straße ein.

Nachdem er seitlich gegen einen parkenden Renault gefahren war, entfernte er sich trotz eines entstandenen Schadens von rund 6.000 Euro auch hier unerlaubt von der Unfallstelle. Schließlich konnte der Verdächtige aus seinem bei der Ladenzeile abgestellten Wagen heraus festgenommen werden.

Dabei zeigte der Mann erhebliche Ausfallerscheinungen, die auf den Konsum von Drogen zurückzuführen sein dürften, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Ein Alkoholtest bei dem wegen Betäubungsmitteldelikten vorbelasteten Beschuldigten verlief negativ. Gleichwohl musste er sich einer Blutentnahme unterziehen; zudem wurde sein Führerschein vorläufig beschlagnahmt.

Das unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelnde Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet weitere Zeugen sowie Autofahrer, die durch den Geländewagen zum Ausweichen gezwungen oder in anderer Form geschädigt wurden, unter der Nummer (0721) 967180 um ihre Meldung.