In Gegenverkehr geraten: B35 bei Bretten nach Unfall fünf Stunden gesperrt

Die Karlsruher Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr um 4.30 Uhr die B35 von Gondelsheim kommend in Richtung Bretten. Zwischen der Abfahrt "Gondelsheimer Straße" und dem sogenannten "Karlsruher Dreieck" geriet er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er zunächst mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 56-Jährigen und wurde anschließend auf einen weiteren in Richtung Bruchsal fahrenden Sattelzug eines 57-Jährigen geschleudert, der im Graben landete und geborgen werden musste.

Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich bis gegen 9.40 Uhr umgeleitet. Trotzdem kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.