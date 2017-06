Die Wetterlage in Baden-Württemberg beruhigt sich zum Wochenende hin. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war die Nacht zum Freitag zwar gebietsweise verregnet; nennenswerte Beeinträchtigungen aufgrund Sturm, Gewitter oder Starkregen waren aber zunächst nicht bekannt.

Am Freitag treten am Mittag vor allem im Bergland noch einzelne Gewitter mit stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometer auf, wie der DWD mitteilte. Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb sowie im Rheintal und in Hohenlohe erreichen die Windböen eine Geschwindigkeit von etwa 55 Stundenkilometer aus südwestlicher Richtung. Auf Gipfeln des Hochschwarzwaldes erreichen die Böen Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometer. Am Samstag dürfte sich da Wetter laut dem DWD wieder beruhigen.

