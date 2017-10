Im Landkreis Karlsruhe sind am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr etwa 120 Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens Suez Süd in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Das wirke sich auf mehrere tausend Haushalte im Landkreis aus, wie Verdi-Verhandlungsführer Angelo Bonelli sagte.

So blieben Haus- und Sperrmüll sowie Elektro-Schrott und Abfall aus Industrie und Handel liegen. Die Fahrer und Lader des Standorts Bruchsal versammelten sich am Karlsruher Gewerkschaftshaus zu einer Streikkundgebung. Mit dem Ausstand will Verdi den Druck im Streit um einen regionalen Tarifvertrag für die Mitarbeiter erhöhen.

Die Gewerkschaft fordert für die Standorte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen Tarifvertrag für ein Jahr mit einer monatlichen Entgelterhöhung von sechs Prozent. Für Azubis soll es 200 Euro mehr geben.

"Geschäftsleitung hat auf Zeit gespielt"

In den Betrieben Mannheim, Bruchsal sowie Knittlingen, Heilbronn und Asperg arbeiten insgesamt etwa 500 Müllwerker. Wie Bonelli am Donnerstag sagte, wollten die Arbeitgeber ein verbessertes Angebot vorlegen. "Wir sind misstrauisch. Die Geschäftsleitung hat in den Verhandlungsrunden der vergangenen Monate kein akzeptables Angebot vorgelegt, sondern auf Zeit gespielt", sagte er.

Falls auch weiterhin kein Konsens gefunden wird, plant die Gewerkschaft weitere Warnstreiks. Das Entsorgungsunternehmen Suez Süd unterhält auch Standorte in Rheinland-Pfalz.

Landratsamt: "Erheblich weniger Müllfahrzeuge im Einsatz"

Das Landratsamt Karlsruhe informiert in einer Pressemitteilung, dass etwa die Hälfte des für die Müllabfuhr eingesetzten Personals im Ausstand ist. Deshalb seien erheblich weniger Müllfahrzeuge im Einsatz und es können nicht alle Abfallbehälter pünktlich geleert beziehungsweise bereitgestellter Sperrmüll nicht vollständig abgeholt werden.

"Bei der Hausmüllabfuhr sind die Ettlinger Stadtteile Schöllbronn und Spessart, Karlsbad, Marxzell, der Malscher Ortsteil Völkersbach, Waldbronn und die Vierradbehälter in Rheinstetten betroffen," so das Landratsamt weiter. Bei der Wertstoffabfuhr seien es der Brettener Stadtteil Dürrenbüchig, Pfinztal, Walzbachtal, Weingarten und die Vierradbehälter in Ettlingen. Sperrmüll wierde heute in den Brettener Stadtteilen Büchig, Dürrenbüchig, Bauerbach und Neibsheim, sowie in Gondelsheim und in Wössingen gesammelt.

Leerungen werden in den kommenden Tagen nachgeholt

Es handele sich um einen zeitlich begrenzten Warnstreik des gewerkschaftlich organisierten Personals, der bis abends dauern soll, so dass die nicht durchgeführten Leerungen und die Abholung des Sperrmülls in jedem Fall in den nächsten Tagen nachgeholt werden können.

Dazu sollen zusätzliche Müllfahrzeuge eingesetzt werden und die Müllabfuhr soll auch am Samstag arbeiten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises bittet deshalb, die nicht geleerten Abfallbehälter und den Sperrmüll bis dahin weiter am Straßenrand stehen zu lassen.

Für Fragen zu dem Auswirkungen des Streiks steht der Abfallwirtschaftsbetrieb heute und am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr und am Samstag von 8 Uhr bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0800/216 0150 zur Verfügung.