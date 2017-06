vor 52 Minuten Gondelsheim Im Kreis Karlsruhe: Betrunkener verprügelt Ehefrau und attackiert Polizisten

Ein Betrunkener hat in Gondelsheim seine Frau verprügelt und danach auch einen alarmierten Polizisten verletzt. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der 54-Jährige am späten Samstagabend auf seine Frau eingeschlagen.