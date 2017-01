vor 34 Minuten Karlsruhe/Pforzheim/Bad Schöborn Im Krankenhaus geklaut: Polizei schnappt 52-jährigen Seriendieb

Ein 52-Jähriger hat zwischen 2013 und 2016 in Krankenhäusern in Karlsruhe, Bad Schönborn und Pforzheim Geldbörsen aus Patientenzimmern gestohlen und mit den EC-Karten Geld an Automaten abgehoben. Jetzt kam die Polizei dem Dieb auf die Spur.