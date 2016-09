Anzeige

Es ist Mittwochabend im Dezember des vergangenen Jahres: Zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren sind mit ihren Autos auf der Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe unterwegs - und zwar viel zu schnell. An der Kreuzung "Am Kanalweg" kommt es dann zur Kollision mit drei anderen Fahrzeugen. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 22.000 Euro, sechs Personen erlitten teilweise erhebliche Verletzungen.

Illegales Autorennen oder Raserei?

Im Oktober treffen sich die beiden jungen Autofahrer auf der Anklagebank wieder. In der Strafsache hat das Karlsruher Amtsgericht die Hauptverhandlung wegen "fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs" eröffnet.

Nach ersten Ermittlungen hatte die Karlsruher Polizei von einem "mutmaßlichen Rennen" gesprochen - diese Einschätzung wenig später aber wieder revidiert. Anhaltspunkte für ein konkret verabredetes Autorennen seien nicht vorhanden, so die erste Einschätzung der Ermittler. Offenbar sieht das die Karlsruher Staatsanwaltschaft anders: Sie wirft den beiden Angeklagten vor, sich im Bereich der Karlsruher Nordstadt ein Autorennen geliefert zu haben - und so einen Unfall mit "an dem Rennen unbeteiligten Fahrzeugen" verschuldet zu haben.

Für die Teilnahme an einem illegalen Autorennen sieht der Bußgeldkatalog bisher eine Strafe von 400 Euro, zwei Punkte beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot vor. Liegt zudem eine Gefährdung vor oder kommt es gar zum Unfall, gibt es drei Punkte für den Unfallverursacher. Es drohen zudem der Entzug der Fahrerlaubnis sowie eine Freiheits- oder Geldstrafe.

Härtere Strafen für illegale Autorennen

Wenn es nach dem Bundesrat geht, dann könnten Autorennen künftig andere Konsequenzen nach sich ziehen. In der vergangenen Woche verabschiedete der Bundesrat einen Gesetzentwurf, der härte Strafen für das Vergehen vorsieht. So sollen Autorennen nicht wie bisher als Ordnungswidrigkeit behandelt werden, sondern als Straftat gelten. Damit könnten die Teilnehmer von Autorennen mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

(Im vergangenen Jahr kam es an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee/Kanalweg zu einer Kollision, nachdem zwei Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren.)

Sollten dabei sogar unbeteiligte Personen in Gefahr gebracht werden, könnten bis zu fünf Jahre Haft verhängt werden, so die Vorstellung des Bundesrats. Wenn es zu einem Unfall kommt, bei dem es zu schweren Verletzungen oder gar Todesfällen kommt, könnte die Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren betragen. Die Gesetzesinitiative des Bundesrates wird über die Bundesregierung an den Bundestag weitergeleitet. Die Bundesregierung hat sechs Wochen Zeit, eine Stellungnahme abzugeben.

Ob es sich beim aktuell verhandelten Fall in Karlsruhe nun um ein illegales Rennen handelt oder nicht, wird im Laufe der Verhandlung entschieden. Mit der härteren Regelung müssen die beiden jungen Karlsruher aber noch eher nicht rechnen: Bis das neue Gesetz in Kraft tritt, wird ihr Verfahren vermutlich beendet sein. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts im Gespräch mit ka-news mitteilt, wurde die Hauptverhandlung auf den 5. und den 19. Oktober verschoben. Das Urteil wird damit aktuell Mitte Oktober erwartet.

In einer früheren Version waren die Verhandlungstermine mit dem 20. und dem 27. September angegeben. Der Artikel wurde nachträglich aktualisiert und die Termindaten angepasst.

Mehr zum Thema:

Am Karlsruher Kanalweg: Illegales Autorennen fordert 6 Verletzte!

Karlsruher Polizei: Unfall am Kanalweg war kein illegales Autorennen

Raserei oder Rennen? Polizei ermittelt bei Kanalweg-Unfall "in alle Richtungen"