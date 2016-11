Ideen gesucht: Wie soll die neue Ortsmitte für Grötzingen aussehen?

Anzeige

Für eine neue Ortsmitte von Grötzingen gibt es bereits über ein Ideencafe im vergangenen Jahr und über eine Zukunftswerkstatt in diesem Jahr Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft. In einer Planungswerkstatt können sich nun Ende November erneut alle Bürger einbringen, wie die Stadt ankündigt. Für die Planungswerkstatt am 26. und 27. November ist keine Anmeldung erforderlich.

In einem ersten Schritt können bei einem gemeinsamen Spaziergang am Samstag, 26. November, von 13 bis 18 Uhr Eindrücke und Perspektiven diskutiert werden. Treffpunkt ist im Saal der Begegnungsstätte. Am zweiten Werkstatttag am Sonntag, 27. November, skizzieren dann zwischen 10 und 18 Uhr wiederum im Saal der Begegnungsstätte drei Planerteams zusammen mit den Grötzingern erste Konzepte.

Ein neues Gesicht für den Ortskern

Städtebaulicher Fokus der Planungswerkstatt ist der Niddaplatz, der mit seinen angrenzenden Flächen genügend Potenzial zu einer gestalterischen Neuinterpretation der Ortsmitte bietet. Der größere Betrachtungsraum umfasst auch den Rathausplatz und reicht im Süden bis an die Pfinz. "Obwohl die Pfinz für Grötzingen eine große Bedeutung hat, gibt es innerhalb des Ortskerns keinen Zugang zum Fluss", so die Stadt. Hier soll die Planungswerkstatt Wege aufzeigen, wie diese besondere Beziehung dargestellt werden könnte.

Ziel ist nach Aussage der Stadt eine Planung mit hoher städtebaulicher Qualität, die den spezifischen Charakter zukunftsweisend befördert. Dabei gilt es, Vorschläge für geeignete Stadtbausteine, Platz- und Grünräume zu entwickeln, die im Zusammenwirken mit dem historischen Ensemble des Rathausplatzes sowohl ästhetisch als auch funktional die Identität und das Ortsbild des Stadtteils stärken. Hochbauliche und gestalterisch-räumliche Maßnahmen sollen sich durch ein hochwertiges Zusammenspiel auszeichnen.

Auf dem Weg hin zur neuen Grötzinger Ortsmitte können sich Interessierte wieder am 9. Dezember beteiligen, wenn bei einer Zwischenpräsentation die Ergebnisse der Planerteams im Martin-Luther-Haus (16 bis 20 Uhr) gemeinsam diskutiert werden. Was letztlich dabei herausgekommen ist, zeigt eine Ausstellung am 19. Dezember im Saal der Begegnungsstätte. Eröffnung der Schau ist um 18 Uhr.