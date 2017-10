vor 4 Stunden Brüssel/Karlsruhe IHK-Chef Grenke wird Vize-Präsident in Dachverband

Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Wolfgang Grenke, wird die Interessen der Wirtschaft künftig auch auf europäischer Ebene in Brüssel vertreten. Grenke wurde dort am Freitag als Vizepräsident in den Vorstand des Kammer-Dachverbandes Eurochambres gewählt, wie der BWIHK mitteilte. Er wird die Tätigkeit Anfang des kommenden Jahres aufnehmen.