vor 34 Minuten Karlsruhe ICE wegen beschädigter Scheiben in Karlsruhe gestoppt

Ein ICE auf dem Weg von Zürich nach Hamburg hat seine Fahrt am Freitagmorgen in Karlsruhe wegen beschädigter Seitenscheiben gestoppt. Die rund 500 Fahrgäste mussten in einen anderen Zug umsteigen.