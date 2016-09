Hundewelpen geflohen: "Die Kleine saß an der Unterführung und schlotterte"

Anzeige

"Heute morgen 7 Uhr ist mein Labrador-Mix-Welpe in Karlsruhe-Hagsfeld entlaufen. Sie ist schwarz mit einem weißen Fleck auf der Brust. Sie heißt Lina und ist erst 11 Wochen alt. Ich hoffe jemand hat sie gefunden und kann Sie mir wieder bringen. Sie ist nicht gechipt, nicht tätowiert und trägt kein Halsband", diese verzweifelte Mail erreicht die Redaktion in den Morgenstunden. Natürlich reagierte ka-news und teilte das Gesuch über die sozialen Medien.

"Ich wollte ihn fast gar nicht mehr weggeben"

Dank der Leser, die den Beitrag eifrig teilten, kamen schon nach kurzer Zeit die ersten Meldungen rein. Der Welpe befinde sich in einem Daxlandener Tierheim. Doch wie kam er dahin? Dafür ist ein 17-jähriger Schüler verantwortlich.

Als Valentin Geck auf seinem Weg zur Schule den Welpen sieht, bemerkt er, dass etwas nicht stimmt. "Der Kleine saß an der Unterführung an einer Bahnhaltestelle und schlotterte." Da er nicht angeleint war, fragte der Schüler zunächst alle Umstehenden, ehe er sich entschloss den Hund auf die Polizeiwache mitzunehmen. "Ich wollte ihn fast gar nicht mehr weggeben, weil der Kleine schon sehr süß war", so Geck. Auf der Bahnfahrt wärmt er den ausgefrorenen Welpen auf, bevor er ihn der Polizei übergab.

Dort habe man nach Angaben einer Beamtin des Polizeireviers am Marktplatz versucht die Besitzer ausfindig zu machen. Nach rund zwei Stunden wurde der Hund dann an das Tierheim in Daxlanden übergeben, wie eine Polizistin im Gespräch mit ka-news angibt. Sie hatte sich nach gemeldet, nachdem auch sie das Gesuch gesehen und den Hund wiedererkannt hat.

Schnell erreichten ka-news zahlreiche Hinweise, sodass die Besitzerin sich kurz darauf auf den Weg machte zum Tierheim. Jetzt sind die beiden wieder vereint und die Besitzerin ist sich äußerst glücklich und der Welpe zeigte sich keiner Schuld bewusst.