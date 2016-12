In der vergangen Nacht waren Diebe wieder in Karlsruhe und Pforzheim unterwegs, um sich auf Kosten von einer Bäckerei, einem Kiosk und privaten Haushalten zu bereichern. Doch nicht überall waren die Einbruchsversuche von Erfolg gekrönt.

Unbekannte warfen in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 2.35 Uhr, die Eingangstüre eines Kiosks in der Pforzheimer Emma-Jaeger-Straße ein. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Aus dem Innern stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186 - 3211 entgegen.

Eine Bäckerei in der Karlsruher Siemensallee war in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten zunächst das Toilettenfenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 entgegen.

Hund und die gesicherte Terassentür verhinderten Diebstähle

Durch Aufhebeln der Hauseingangstür verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Unbekannte Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Bilfinger Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher im Anschluss au

f unbekannte Weise die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung und wurden hierbei offensichtlich durch die wachsamen Hunde des Bewohners von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 07231/186 - 3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

"In rund 80 Prozent aller Wohnungseinbrüche dringen die Täter durch das Aufhebeln von sichtgeschützten Terrassen- oder Balkontüren sowie über Fenster in Wohnungen ein", erklärt die Polizei. "Dass sich sinnvoller Einbruchsschutz durchaus lohnen kann, beweist einmal mehr der Versuch eines Täters an einem Reihenhaus im Grünwettersbacher Rötlingweg, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr festgestellt wurde."

Im Zeitraum seit Montagmorgen hatten bisher unbekannte Täter insgesamt 30 Hebelversuche an einer Terrassentür unternommen. Als sich die Tür letztlich doch noch einen fingerbreit öffnen ließ, wurden die Diebe durch eine zusätzlich angebrachte Querstrebe von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Schließlich gaben die Einbrecher auf und es blieb bei einem angerichteten Sachschaden von 1.500 Euro.

Aktualisierung, 13 Uhr:

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Karlsdorf-Neuthard eingebrochen und entwendeten dabei diverse Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Zwischen Dienstag, 17:00 und Mittwoch, 16:00 Uhr drangen die Einbrecher in das Haus in der Bürgermeister-Schäfer-Straße ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster gewaltsam aufhebelten.

Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie etliche Räume und nahmen dabei mehrere Markenuhren an sich. Anschließend gelang es den Dieben, mit ihrer Beute unerkannt zu flüchten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.