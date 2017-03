vor 29 Minuten Rheinstetten-Mörsch Hund an Haltestelle misshandelt: Polizei nimmt aggressiven Halter fest

Ein 35-jähriger Hundebesitzer hat am Sonntag um 0.50 Uhr für Ärger in Rheinstetten-Mörsch gesorgt. Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet, wie er an der Haltestelle Merkurstraße seinen Vierbeiner misshandelte. Die Passanten verständigten die Polizei.