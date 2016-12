"Was war denn in Neureut los?" Viele ka-news-Leser haben am Mittwochabend einen Hubschrauber über dem Karlsruher Stadtteil kreisen sehen. Der Grund für dessen Einsatz: Die Polizei suchte nach einem flüchtigen Einbrecher.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, konnte am Mittwochabend ein 31-jähriger mutmaßlicher Einbrecher festgenommen werden. Als die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Holbeinstraße gegen 19.45 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie zwei Einbrecher in ihrer Wohnung, die dort auf der Suche nach Schmuck und Bargeld waren.

Als die beiden Diebe die Heimkehrenden bemerkten, flüchteten sie durch ein Fenster ins Freie, woraufhin der 61-jährige Geschädigte sofort die Verfolgung aufnahm. Bei der Flucht stürzte der 31-Jährige Tatverdächtige und zog sich eine Verletzung zu, so dass er nicht weiter davonlaufen konnte. Der andere Tatverdächtige entkam unerkannt.

Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten hielt der Geschädigte den 31-Jährigen fest und übergab ihn dann der Polizei. Zur Fahndung nach dem noch Flüchtigen war in der Nacht, neben mehreren Streifenwagenbesatzungen, auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Festgenommene wird voraussichtlich im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt.

In der gleichen Zeit wurde ein weiterer Einbruch in der Gildestraße gemeldet. Ob ein Zusammenhang zu der Tat in der Holbeinstraße besteht muss noch geprüft werden. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise auf den noch flüchtigen Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 939-5555 zu melden.