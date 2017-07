Der vermisste 52-Jährige aus Mühlburg konnte am Freitagmorgen wohlbehalten aufgefunden werden. Er wurde seit Donnerstagabend von seinen Angehörigen vermisst.

Der Mann konnte bei einem Karlsruher Arzt wohlbehalten angetroffen werden. Zur Suche wurde in der Nacht auf Freitag sowie am Freitagvormittag ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Mann hatte am Donnerstag kurz nach 18 Uhr seine Wohnung in der Lameystraße verlassen. Er hinterließ einen Abschiedsbrief. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Angehörigen noch am selben Abend Vermisstenanzeige erstattet.

Der Artikel wurde nachträglich aktualisiert.