Über Karlsruhe war seit Montagabend ein Polizei-Hubschrauber im Einsatz. Wie die Polizei gegenüber ka-news bestätigt, handelte es sich um Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person. Die Suche nahm ein gutes Ende.

Die Suche erstreckt sich über den Bereich Daxlanden. Der Hubschrauber ist seit der vergangenen Nacht im Einsatz. Weitere Informationen folgen.

Aktualisierung, 14 Uhr:

In einer Pressemitteilung informiert die Karlsruher Polizei über die Vermisstensuche. Gesucht wurde ein 91 Jahre alter Mann aus der Karlsruher Rheinstrandsiedlung, der seit Tagen nicht mehr gesehen worden war. Ein Nachbar des Mannes schaltete am Montagabend die Polizei ein. In der Nacht und am Dienstagvormittag wurde im Bereich der Rheinstandsiedlung, Daxlanden und Grünwinkel nach dem Vermissten gesucht. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

"Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben dann in den Mittagsstunden, dass der 91-Jährige entgegen den ersten Auskünften doch in einem Krankenhaus stationär aufgenommen worden war", berichtet die Karlsruher Polizei.