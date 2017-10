2011 zog Amanda Höchst von ihrer Heimat in Karlsruhe-Stupferich ins Pfälzer Dorf Scheibenhardt. Nicht ohne Folge: Seitdem spukt es ganz gewaltig in einer ehemaligen Schreinerei im Hinterhaus. Höchst hat nämlich ein außergewöhnliches Hobby: Halloween.

Bald ist wieder Halloween. Das heißt auch, dass vielerorts Halloween-Partys gefeiert werden, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. So auch bei Amanda Höchst aus Scheibenhardt. "Halloween faszinierte mich schon immer", verrät sie im Gespräch mit ka-news. So feierte Höchst bereits im vergangenen Jahr eine große Halloween-Party in der ehemaligen Schreinerei, welches als Hinterhaus auf ihrem Gelände steht. Und auch danach hat sie ihre Faszination nicht verloren.

Inspiriert durch die eigene Dekoration und durch die echt wirkenden Horrorfiguren, baute sie ihr Horrorhaus weiter aus. "Ich investiere mein Geld lieber in die Dekoration statt in Faschingskostüme", so Höchst. Wenig Geld ist es nicht: Einige Tausend Euro und viele Stunden Arbeitszeit stecken im Horrorhaus, schätzt die gebürtige Karlsruherin.

Die Grabsteine werden zurecht geföhnt

Seit der vergangenen Party wurde beispielsweise ein kleiner Friedhof vor dem Horrorhaus angelegt. Die Grabsteine sind natürlich nicht echt: Sie bestehen aus Styropor. In filigraner Arbeit wurden die Zeichen eingeschnitten, der Grabstein mit dem Heißluftfön geformt und angemalt. Das Ergebnis lässt sich sehen: Täuschend echt wirken die Grabsteine. "Auch der Sarg ist selbst gezimmert", erzählt Höchst weiter. Alles, was sie nicht selbst herstellt und bastelt, kauft sie in einem Masken- und Horrorladen oder im Internet.

Horrorhaus in Scheibenhardt Alle Bilder

Mittlerweile wurde auf diese Weise ein rund 60 Quadratmeter großer Raum im Erdgeschoss umgestaltet - samt entsprechendem Friedhofs-Vorgarten. Aber es soll noch immer nicht Schluss sein: Höchst plant den kompletten Ausbau des Hauses. Ein Keller und ein Obergeschoss stehen dafür noch zur Verfügung.

Furcht und Schrecken zu Halloween

Zu Halloween setzt Höchst dann noch eins oben drauf: Damit es so richtig gruselig wird, hat Höchst eine befreundete Make-Up-Artistin eingeladen: Die 30-jährige Kate Huber aus Berg schminkt unter anderem auch für einen großen Freizeitpark in der Pfalz und hat auch Erfahrungen im Bereich "Special Effects" gesammelt.

Huber wird dann an Halloween die Partygäste von Amanda Höchst schminken. Das, in Verbindung mit dem Horrorhaus, habe schon so manches Kind beim "Süsses oder Saures"-Spiel einen Schrecken eingejagt, erzählt Höchst. Viele Kinder sind aber auch einfach nur begeistert und bestaunen die aufwendig gestaltete Schreinerei.

Erstmals zu bestaunen ist in diesem Jahr unter anderem der Brunnen aus dem Horrorfilm "The Ring" im Eingangsbereich des Hauses. Auch der ist, natürlich, selbstgebaut. Ob Höchst bei ihrer Halloweenparty dazu passend im weißen Nachthemd im Brunnen stehen wird und so die Gäste empfängt, lies sie aber offen.