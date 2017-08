Dank eines Anwohnerhinweises konnten Beamte des Polizeireviers Oststadt in der Nacht zum Freitag einen 25 Jahre alten Fahrraddieb in der Karlsruher Oststadt festnehmen. Er wurde nach Aussage der Polizei bei einem versuchten Fahrraddiebstahl von einer Zeugin beobachtet.

Der wegen verschiedener Delikte bereits polizeibekannte Mann war nach den Angaben der Polizei gegen 1.50 Uhr dabei beobachtet worden, wie er sich an einem an der Ecke Gauß- und Tullastraße an einem Holzzaun festgemachten Fahrrad zu schaffen machte. "Dabei riss und zog der Langfinger derart an dem Rad herum, dass das Holz nachgab und schließlich brach," so die Polizei am Freitag in einer Pressemeldung.

Als er merkte, dass er nicht unbeobachtet geblieben war, machte sich der 25-Jährige laut Polizei zunächst in Richtung Haid-und-Neu-Straße aus dem Staub. "Noch während der Anzeigenaufnahme kam er dann aber wieder am Tatort vorbei. Hierbei wurde er von dem Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt und von den Polizisten umgehend dingfest gemacht", heißt es abschließend.