Ab Sonntag gelten in Karlsruhe ein neuer Fahrplan und neue Preise. Der Kult-Fraktion im Gemeinderat stößt aber unangenehm auf, dass die Leistung trotz steigender Preise gemindert werde.

Die Kult-Fraktion kritisiert in einer Pressemeldung die anstehende Preiserhöhung und die Einschränkungen im Fahrplanangebot des Karlsruher Verkehrsverbands (KVV). Ab Sonntag, 11. Dezember, gelten die um durchschnittlich rund 2,4 Prozent erhöhten Ticketpreise .

Was die Stadträte besonders stört: Zeitgleich wird das Angebot reduziert. Unter anderem gilt zukünftig außerhalb der Stoßzeiten auf der Tramlinie 4 in der Waldstadt zwischen Jägerhaus und Europäischer Schule nur noch ein 20-Minuten-Takt. "Serviceminderung ist ein klarer Schritt in die falsche Richtung. Das werden die Fahrgäste nicht akzeptieren", erwartet Uwe Lancier, verkehrspolitischer Sprecher von Kult.

Immer müsse die Linie 5 herhalten

Sorge bereitet der Fraktion auch der Umgang mit der Tram 5: In den Sommermonaten 2017 wird die Linie erneut nur im 20-Minuten-Takt verkehren. Aktuell ist der Takt für mindestens einen Monat ausgedünnt. Grund ist der Ausfall der neuen Niederflurbahnen. "Immer, wenn die Verkehrsbetriebe durch Bahn- oder Personalausfälle das Angebot in Karlsruhe nicht aufrechterhalten können, muss die Linie 5 herhalten", so Lancier. "Ein zuverlässiges Angebot sieht anders aus."

Bereits in den Sommerferien 2016 wurden unter der Woche alle Nightliner zwischen halb zwei und halb vier Uhr nachts eingestellt, erinnert die Kult-Fraktion. Das sei eine Sicherheitseinschränkung für alle, die auf den nächtlichen ÖPNV angewiesen sind. Kult setzte sich deshalb mit einem Antrag zum Doppelhaushalt für den Erhalt des etablierten Angebots ein – ohne Erfolg.

KVV fehle Geld von Bund und Land

Nachlassende Qualität, Einschränkungen im Fahrplanangebot und im Takt belasteten die Fahrgäste, beobachtet Kult. "In dieser Situation kann man nicht die Preise erhöhen. Wir wollen, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen. Aber die anhaltend unbefriedigende Situation bewirkt eher das Gegenteil", fasst Lancier die Lage zusammen.

"Die Probleme sind aber nicht alle hausgemacht", stellt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Erik Wohlfeil fest. Er verweist auf eine Studie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen zum Mittelbedarf des ÖPNV bis 2025. Diese weist eine deutliche Unterfinanzierung durch Länder und Bund aus. "Diesen Fakt hat die Verkehrsministerkonferenz auch anerkannt", so Wohlfeil. "Trotzdem haben die Verkehrsminister im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen die weitere Finanzierung nicht geklärt."

Aus seiner Sicht müsse die gesetzliche Grundlage für alternative oder ergänzende Geldquellen geschaffen werden. Wohlfeil: "Wir unterstützen zwar die Einführung neuer, flexiblerer Tarifsysteme wie das landesweite Handyticket 'Ticket2go'. Die Tarife stoßen aber an ihre Grenzen!"

Vielmehr sollten mehr Steuern in den Nahverkehr fließen. Den Bau von Straßen bezahle komplett der Steuerzahler. Und Wohlfeil weist auf die gesamtstädtischen und gesamtgesellschaftlichen Vorteile des ÖPNV hin: "Zum Beispiel fließt der Pkw-Verkehr in Karlsruhe nur wegen der gut besetzten Straßenbahnen so gut."