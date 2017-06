vor 1 Stunde Stutensee Hochhaus in Flammen: Tote und Verletzte bei Brand in Stutensee

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden ist ein Feuer in einem Hochhaus im Buchenring in Stutensee ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei kamen zwei Menschen ums Leben. Elf weitere Personen wurden durch Rauchgasvergiftungen verletzt.