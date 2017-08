Am Freitag öffnet die 16. Karlsruher Bierbörse im Schlossgarten wieder ihre Tore - und ihre Zapfhähne. Auch in diesem Jahr können sich die Besucher wieder auf rund 70 Stände mit über 400 verschiedenen Biersorten freuen. ka-news hat sich vor Ort umgeschaut und schon teils außergewöhnliche Geschmacksrichtungen entdeckt.

Im sonnigen Schlossgarten herrscht an diesem Donnerstagmorgen reges Treiben. Dort wird am Wochenende die Bierbörse stattfinden. Die Fächerstadt richtet das größte Bierfest Baden-Württembergs nun bereits zum 16. Mal aus und die Aufbauarbeiten dazu laufen schon auf Hochtouren.

Ob fruchtiges Erdbeer- und Pfirsichbier oder ein zwölfprozentiges Starkbier namens "Bush Ambree" - Auf der Bierbörse ist für jeden Geschmack etwas dabei. Veranstalterin Petra Noll verrät, es sollen auch in diesem Jahr wieder ein paar neue Sorten und neue Stände zu entdecken geben. Auf die Frage, auf was sie sich an diesem Wochenende besonders freue, entgegnet sie lachend: "Natürlich tolles Wetter wie jedes Jahr in Karlsruhe!"

Aufbau der 16. Bierbörse 2017 Alle Bilder

Auch der Besitzer einer der zahlreichen Bierstände äußert sich ka-news gegenüber begeistert: "Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder dabei sein können. Die Bierbörse in Karlsruhe überzeugt jedes Mal wieder mit ihrem schönen Ambiente."