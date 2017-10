vor 1 Stunde Stuttgart Hoch "Tanja" bringt sonnige Herbsttage

Der goldene Oktober macht seinem Namen in dieser Woche im Südwesten alle Ehre - dank Hoch «Tanja». Die Schönwetterfront schiebt in diesen Tagen von Frankreich kommend die Wolken vor sich her, wie Meteorologe Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart sagte.