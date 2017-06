Hitzewelle: Weiter keine Abkühlung in Karlsruhe in Sicht

Heiß, heißer, Karlsruhe: In dieser Woche klettert das Thermometer deutlich über 30 Grad. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor Hitze für die Region. Vor allem in Karlsruhe sei mit hoher Belastung zu rechnen.

Zum zweiten Mal in dieser Woche warnen die Wetterexperten des DWD in Karlsruhe vor hoher UV-Strahlung und starker Wärmebelastung für Karlsruhe. So erreiche die UV-Strahlung am Mittwoch ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind nach Einschätzung der Meteorologen unbedingt erforderlich. Zwischen 11 und 15 Uhr sollten längere Aufenthalte im Freien vermieden werden.

Zudem erwartet der DWD für Kreis und Stadt Karlsruhe erneut eine hohe Wärmebelastung. "Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Karlsruhe zu rechnen", teilt der DWD mit. Auch am Donnerstag wird eine extreme Wärmebelastung in Karlsruhe erwartet.

Wie sehen die Vorhersagen für die kommenden Tage aus? Hier geht's zum Wetter!