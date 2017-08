Der Sommer ist zurück in Karlsruhe. Neben Hitze hat er aber auch ungemütliches Wetter im Gepäck: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den heutigen Dienstag vor Sturmböen, Gewitter und Hagel in der Fächerstadt und der Region.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits zu Beginn der Woche für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe eine Warnung vor extremer Wärmebelastung herausgegeben. Diese Warnung gilt auch noch am heutigen Dienstag. "Am Mittwoch wird eine extreme Wärmebelastung mit Gefühlten Temperaturen von über 38 Grad erwartet", so der DWD. Zum Freitag hin wird die Wärmebelastung wieder etwas abnehmen.

Wie die Meteorologen weiter erklären, steigt am Dienstagmittag die Gefahr schwerer Gewitter rund um Karlsruhe an. "Dabei muss mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern, vereinzelt auch Orkanböen um die 120 Stundenkilometer und Hagel mit einem Korndurchmesser von drei Zentimetern gerechnet werden", so die Wetterexperten.

