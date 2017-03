Hilfe für Coffee-Biker: Neuer Lagerraum in Karlsruhe gesucht!

Karlsruhes Coffee-Biker Stefan Kienler wendet sich mit einem Hilfegesuch an die Bürger der Fächerstadt: Er ist auf der Suche nach einem neuen Lagerraum für seinen mobilen Verkaufsstand. Bislang hatte Kienler sein Gefährt auf dem Alten Schlachthof untergestellt - diesen musste er laut eigenen Angaben "überraschend" aufgrund baulicher Maßnahmen aufgeben.

"Ich suche schnellstmöglich einen adäquate, abschließbare Möglichkeit von zirka drei Quadratmetern", schreibt Kienler. "Für mein Coffee-Bike brauche ich außerdem einen Wasser- und Stromzugang", so der Unternehmer gegenüber ka-news. Die Zufahrt sollte aufgrund der Größe des mobilen Verkaufstands ebenerdig sein. Vorzugsweise sollte sich der Lagerraum in der Oststadt, Innenstadt-West, Innenstadt-Ost oder in der Südstadt befinden.

"Es gestaltet sich sehr schwer, eine Lagerfläche zu finden, welche eine Möglichkeit bietet, Porzellantassen zu spülen", erzählt Kienler, "leider kann ich zur Zeit wegen den veränderten Lagerumständen nur Pappbecher anbieten." Der Coffe-Biker ist seit einigen Jahren in Karlsruhe mit seinem mobilen Verkaufsstand unterwegs.

Wer einen Lagerraum-Tipp hat, kann sich unter der Handynummer 0176/26 86 13 42 oder auf Facebook mit Coffee-Biker Kienler in Verbindung setzen. Tipps in der Kommentarspalte leiten wir ebenfalls gerne weiter!

