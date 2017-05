Hilfe aus einer Hand: Neue Rettungs-Leitstelle in der Oststadt ist in Betrieb

Nach fast vier Jahren Bauzeit und mit zwei Jahren Verspätung: Die neue integrierte Leitstelle (ILS) für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wird am Donnerstag, 18. Mai, offiziell in Betrieb genommen. Sie wird künftig für rund 730.000 Bürger im Einzugsgebiet schnelle Hilfe in Notfällen aus einer Hand bieten.

Am kommenden Donnerstag wird die Rettungsleitstelle offiziell in Betrieb genommen - doch der Echtbetrieb findet schon bereits seit Ende März statt. Seitdem nehmen Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) in gemischten Schichten 24 Stunden am Tag alle Notrufe über die Nummer 112 zentral entgegen.

In dem neuen Gebäude haben neben Verwaltungs- und Aufenthaltsbereichen auch Stabs- und Schulungsräume Platz gefunden. So können darin bei beispielsweise größeren Unwettern oder Verkehrsunfällen neben den alltäglichen Notrufannahmen auch Krisenzentren eingerichtet werden.

Langer Weg bis zur neuen Leitstelle

Doch damit die Rettungsleitstelle jetzt alle Notrufe, die nichts mit der Polizei zu tun haben, entgegen nehmen kann, musste ein langer Weg überwunden werden: Nach jahrzehntelanger Planung wurde das Projekt erstmals 2012 mit der Unterzeichnung der Trägerschaftsvereinbarung konkret.

Die drei Vertragspartner Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie der Kreisverband Karlsruhe des DRK waren sich damals sicher, dass die Vereinbarung einen Meilenstein auf dem Weg zur ILS darstelle. Und das war sie auch: Im darauf folgenden Jahr erfolgte der Spatenstich. Bis Anfang des laufenden Jahres wurde dann auf dem Gelände zwischen Wolfartsweierer und Zimmerstraße gebaut.

Heute werden Notrufe, die bisher an den zwei Standorten, Landratsamt Karlsruhe und Rettungsleitstelle Bruchsal gleichberechtigt aufgenommen wurden, zentral in der Oststadt bearbeitet. Neben dem Gebäude der Leitstelle entsteht momentan die neue Hauptfeuerwache mit einer großen Fahrzeug­halle, diversen Werkstät­ten, Büro- und Sozial­räu­men. Bei der offiziellen Inbetriebnahme am kommenden Donnerstag wird ka-news vor Ort sein und darüber berichten.

