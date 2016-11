Aufgeräumter, markanter, leserfreundlicher: seit heute präsentiert sich ka-news.de in einem neuen Layout und einer neuen Struktur. Die wichtigsten Änderungen erklären wir Ihnen hier.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich darf Sie herzlich zum neuen ka-news.de begrüßen. Seit heute erscheinen wir nicht nur in einem völlig neuen Layout, sondern auch mit einer gänzlich überarbeiteten Seitenstruktur.

"Überfällig!", werden vermutlich die meisten von Ihnen sagen - und Sie haben völlig Recht, denn das alte ka-news.de war doch arg in die Jahre gekommen. Gilt für Onlinejahre das, was für Hundejahre gilt, schicken wir die alte Seite tatsächlich als alten Mann in Rente.

Vorher haben wir diesen alten Mann aber gründlich unter die Lupe genommen. Wir haben analysiert, welche Inhalte auf ka-news.de besonders häufig gesucht und welche Seiten besonders oft abgerufen wurden. Wir haben uns angeschaut, auf welchen Wegen sich unsere Nutzer typischerweise durch ka-news.de klicken und Leser befragt.

Anschließend haben wir vor allem eines getan: gründlich ausgemistet. Oberstes Ziel dabei war, die regionale Kompetenz von ka-news noch stärker in den Vordergrund stellen und die Seite für Sie, den Leser, nutzwertiger und besser zu machen. Im Ergebnis ist ka-news.de nicht nur deutlich schlanker, sondern auch um einiges übersichtlicher und schneller geworden.

Hier die wichtigsten Änderungen in der Übersicht:

ist breiter geworden. Klarer Formen und ein Layout mit mehr Weißraum sorgen für mehr Übersicht sowohl auf der Startseite als auch auf allen Übersichts- und Artikelseiten. Bei der Farbwahl spielen nun die ka-news-Farben blau und gelb eine größere Rolle, etwa um Schwerpunktthemen hervorzuheben. Die größere Schrift ist extra für das Lesen am Bildschirm optimiert, auch Bildern und Bildergalerien wurde mehr Platz eingeräumt.

-Bereich oben auf der Seite ordentlich aufgeräumt. Künftig gibt es hier nur noch drei statt den bisher sechs großen Meldungen. Diese wechseln dafür künftig häufiger und werden öfter aktualisiert. Als Leser sehen Sie so immer mit einem Blick was jetzt, in diesem Moment in der Region wichtig ist. Unterhalb der Topmeldungen setzen wir künftig auf ein Timeline-Prinzip , das viele Nutzer schon von der mobilen Seite und der App kennen dürften. Die Artikel werden nicht mehr nach Ressorts, sondern nach ihrer zeitlichen Abfolge sortiert, unabhängig davon, ob es sich um eine regionale Wirtschaftsmeldung, eine Nachricht zum Karlsruher SC oder eine lokale Kulturmeldung handelt. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über alles, was in den vergangenen Stunden und Tagen passiert ist. Wer sich gezielt zu einem Thema, etwa dem KSC, informieren möchte, kann natürlich weiter einfach das entsprechende Ressort auswählen.

scrollt künftig mit und ist so jederzeit erreichbar. Die wurde deutlich entschlackt, um den Schwerpunkt noch stärker auf regionale Inhalten zu legen. In der Timeline finden sich außerdem gänzlich neue Elemente, etwa eine Karte , auf der die wichtigsten Ereignisse der letzten Stunden visualisiert werden und eine eigene Box für Leserstories , also Artikel, die auf Hinweise von ka-Reportern zurückgehen. Artikel können künftig außerdem noch einfacher geteilt und an Freunde oder Bekannte weitergeleitet werden.

und das Thema bekommen. Auch welche Meldungen besonders oft geteilt, am häufigsten gelesen oder am heißesten diskutiert werden, ist nun auf einen Blick ersichtlich. Neu sind die Autorenseiten , die künftig von allen Artikeln aus erreichbar sind. Neben einigen kurzen Infos zur Person sind hier Profile in sozialen Netzwerken und eine direkte Kontaktmöglichkeit hinterlegt.

Dies alles ist allerdings nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Angebots - und freuen uns auf Ihr Feedback entweder über das ka-Reporter-Formular oder als Kommentar unter diesem Artikel.

Im Namen des gesamten ka-news-Teams wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem neuen ka-news.de!

Felix Neubüser

Geschäftsführer ka-news GmbH

PS: Ein Relaunch von über 160.000 Unterseiten geht nicht von jetzt auf gleich. Auch wenn wir so viel wie möglich vorbereitet haben, kann es in den ersten Stunden noch zu Fehlern auf der neuen Seite kommen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

PPS: Interessiert Sie, wie so ein Relaunch technisch abläuft? Lesen Sie mehr im Interview mit unserer Teamleiterin Produktentwicklung, Saskia Mayer, und Webentwickler Florian Dehm.