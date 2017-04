vor 1 Stunde Karlsruhe Herrenloser Koffer entdeckt: ECE-Center nach Räumung wieder freigegeben

Seit 9.50 Uhr läuft ein Polizeieinsatz am Einkaufscenter am Ettlinger Tor. Laut Auskunft der Polizei-Pressestelle wird das Gebäude derzeit geräumt. Grund für den Einsatz ist ein herrenloser Koffer, der im Bereich des Eingangs in Richtung Friedrichsplatz abgestellt ist.