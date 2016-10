Herbst in Karlsruhe: Welche Regeln gelten für Laubbläser?

Dem Laub auf der Straße geht es mit oft lauten Laubbläsern an den Kragen. Geht es nach der Karlsruher SPD, werden diese bald leiser. Doch die Stadtverwaltung hat Einwände.

Der Betrieb der Laubbläser ist nach der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung in Wohngebieten, Erholungsbereichen, Kur- und Klinikbetrieben sowie im Umfeld von Hotels, nur an Werktagen zwischen 9 und 13 Uhr sowie 15 und 17 Uhr erlaubt. An Sonn- und Feiertagen dürfen Laubbläser zwischen 20 und 7 Uhr nicht betrieben werden. Laubbläser mit Umweltzeichen bilden Ausnahmen.