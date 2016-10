Anzeige

Favorit ist Farshad mit Jockey Dario Vargiu. Der Hengst aus dem Kölner Rennstall von Trainer Henk Grewe hat bereits einen vergleichbares Wettbewerb in Köln gewonnen und die die beste Form der Kandidaten.

Neun Entscheidungen stehen am Freitag auf dem Programm. Danach beginnt die Herbstauktion, die am rennfreien Samstag fortgesetzt wird. Mehr als 300 Pferde sollen versteigert werden. «Wir wollen zum Finale noch einen attraktiven Farbklecks setzen», sagte Baden Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister zu den beiden noch anstehenden Renntagen. Am Sonntag steigt das Finale.